Варшава хочет вынудить страны НАТО поставлять на Украину танки Leopard

Польша хочет вынудить другие страны НАТО поставлять на Украину танки Leopard, сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

"Наша цель — чтобы Украина оборонялась, и для этого ей нужна техника. Политическое давление должно вызвать такой эффект, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (по поставке Украине танков Leopard)", — сказал он.

По словам Мюллера, Польша должна защитить независимую Украину, чтобы не стать следующей целью. Пресс-секретарь польского правительства также считает, что поражение Украины станет поражением Польши.

Ранее польский президент Анджей Дуда, находясь во Львове, пообещал передать Киеву роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.