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Варшава хочет вынудить страны НАТО поставлять на Украину танки Leopard

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Немецкий военный танк Leopard II
Немецкий военный танк Leopard II.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Army Europe Images

Польша хочет вынудить другие страны НАТО поставлять на Украину танки Leopard, сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

"Наша цель — чтобы Украина оборонялась, и для этого ей нужна техника. Политическое давление должно вызвать такой эффект, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (по поставке Украине танков Leopard)", — сказал он.

По словам Мюллера, Польша должна защитить независимую Украину, чтобы не стать следующей целью. Пресс-секретарь польского правительства также считает, что поражение Украины станет поражением Польши.

Ранее польский президент Анджей Дуда, находясь во Львове, пообещал передать Киеву роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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