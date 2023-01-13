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Военное обозрение

ВС США приобрели две батареи «Железный купол», но не решили вопрос с их интеграцией в Национальную систему ПРО

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Источник изображения: topwar.ru

Объединенная база ВВС и Армии США Льюис–Маккорд (JBLM), расположенная к западу от Скалистых гор в штате Вашингтон, вскоре получит приобретенные в прошлом году две системы израильской ПРО «Железный купол». Но в Пентагоне пока не решили, где именно окончательно будут размещены установки и сомневаются в возможности их интеграции в Национальную систему противоракетной обороны.

По данным военно-аналитического издания Breaking Defense, некоторые высокопоставленные чиновники Минобороны США выказывают опасения по поводу кибербезопасности израильских систем. Есть сомнения у военных специалистов и по поводу интеграции данных комплексов в единую систему ПРО армии США.

Издание отмечает, что обе батареи производства израильской компании Rafael были приобретены по требованию Конгресса в качестве «промежуточных» средств защиты от крылатых ракет. После дискуссии о том, какие военные объекты должны их получить, в Пентагоне решили пока отправить установки на базу JBLM. Предполагается, что после развертывания именно здесь данные комплексы пройдут тестовые испытания. В дальнейшем как минимум одна батарея «Железного купола» может быть размещена на военной базе в Индо-Тихоокеанском регионе.

Разработанный в Израиле «Железный купол» предназначен прежде всего для перехвата неуправляемых ракет, но может применяться и для уничтожения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

При этом командование американской армии довольно скептически относится к возможности использования израильских тактических систем ПРО в Национальной противоракетной обороне. Для обеспечения отражения ракетных ударов американские военные предпочитают развивать собственную интегрированную систему раннего предупреждения и перехвата Enduring Shield («Несокрушимый щит») разработки компании Dynetics. Представитель армейского командования сообщил Breaking Defense, что израильские батареи, вероятнее всего, так и останутся «промежуточными» в общей системе национальной ПРО.

В принципе, у Минобороны США есть вариант, куда девать израильские системы ПРО, которые после приобретения оказались «пятым колесом» в Национальной противоракетной обороне. Можно порадовать своего украинского подопечного Зеленского, который неоднократно, но безуспешно, выпрашивал у Израиля батареи «Железного купола». Такое решение вполне укладывается в общий тренд западной помощи Киеву, когда ВСУ передается прежде всего ненужное или устаревшее вооружение. Правда, нужно будет делать запрос в Израиль, чтобы тот такую поставку санкционировал.

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Страны
Израиль
США
Украина
Продукция
Железный купол
Компании
Rafael
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