Эксперт объяснил цель назначения Герасимова командующим ВС РФ в зоне СВО

Эксперт Леонков: назначение Герасимова повысит скорость принятия решений в ходе СВО

МОСКВА, 12 января/ Радио Sputnik. Назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим российскими войсками в зоне спецоперации поможет повысить оперативность при принятии решений, считает военный эксперт Алексей Леонков.

"Раньше у нас был выделен специальный командующий СВО, однако его полномочия не охватывали весь спектр задач, необходимых для успешного ведения операции, а вопросов надо решать очень много и оперативно: это обеспечение войск оружием и снаряжением, эвакуация раненых и так далее. Начальник Генштаба обладает всем спектром полномочий, и ему не нужны дополнительные согласования для принятия оперативных решений", – цитирует Леонкова РИА Новости.

По его словам, предыдущему командующему в зоне спецоперации Сергею Суровикину были подведомственны лишь подразделения, находящиеся непосредственно на фронте, однако авиация и флот находятся вне зоны СВО, из-за чего возникали проблемы с согласованием решений и синхронизацией действий.

"Данное решение было принято для того, чтобы проводить масштабные операции, для которых одного обособленного командования СВО недостаточно. У начальника Генштаба есть всегда оперативная информация по всем аспектам деятельности вооруженных сил, что поможет избежать тягомотины и бюрократии", – пояснил специалист.

Ранее радио Sputnik сообщило, как в Минобороны РФ объяснили повышение уровня руководства спецоперацией.