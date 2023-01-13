Минобороны Молдовы подтвердило получение первой партии ББМ "Пиранья"

ЦАМТО, 12 января. Как подтвердила Radio Moldova пресс-атташе Минобороны Молдовы Алла Дьякону, в республику доставлена первая партия бронемашин "Пиранья", переданная в качестве помощи правительством ФРГ.

Техника передается безвозмездно в рамках модернизации ВС Молдовы на основании соглашения, подписанного между министерствами обороны двух стран в октябре 2022 года.

ББМ будут применяться в процессе боевой подготовки, а также в ходе международных миротворческих миссий.

Как планируется, официальная церемония передачи состоится 12 января 2022 года на территории военной базы в Кишиневе.

В прошлом месяце парламент Молдовы по предложению правительства продлил введенное 24 февраля 2022 года чрезвычайное положение в стране еще на 60 суток, начиная с 6 декабря.

В начале мая 2022 года президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС планирует значительно увеличить военную поддержку Молдовы из-за конфликта на Украине. В апреле президент Молдовы Майя Санду заявила, что стране необходимо приложить серьезные финансовые и логистические усилия для создания профессиональных, современных и хорошо оснащенных вооруженных сил.