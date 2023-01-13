Войти
ЦАМТО

Минобороны Молдовы подтвердило получение первой партии ББМ "Пиранья"

254
0
0
Бронетранспортёр Piranha V
Бронетранспортёр Piranha V.
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 12 января. Как подтвердила Radio Moldova пресс-атташе Минобороны Молдовы Алла Дьякону, в республику доставлена первая партия бронемашин "Пиранья", переданная в качестве помощи правительством ФРГ.

Техника передается безвозмездно в рамках модернизации ВС Молдовы на основании соглашения, подписанного между министерствами обороны двух стран в октябре 2022 года.

ББМ будут применяться в процессе боевой подготовки, а также в ходе международных миротворческих миссий.

Как планируется, официальная церемония передачи состоится 12 января 2022 года на территории военной базы в Кишиневе.

В прошлом месяце парламент Молдовы по предложению правительства продлил введенное 24 февраля 2022 года чрезвычайное положение в стране еще на 60 суток, начиная с 6 декабря.

В начале мая 2022 года президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС планирует значительно увеличить военную поддержку Молдовы из-за конфликта на Украине. В апреле президент Молдовы Майя Санду заявила, что стране необходимо приложить серьезные финансовые и логистические усилия для создания профессиональных, современных и хорошо оснащенных вооруженных сил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Молдавия
Украина
Проекты
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
03.06.2022
У Украины есть реальный шанс на мир
26.11.2021
Поведение США подпитывает наглость Украины
18.11.2021
The Telegraph (Великобритания): Украине нужны не одеяла — ей нужно оружие
18.01.2021
О гибридной агрессии и необходимой обороне
22.11.2019
Carnegie Moscow Center (Россия): крупные, но уже не главные. Как России и Европе адаптироваться к противостоянию США и Китая
19.03.2019
Апостроф (Украина): полноценная война с Россией начнется через пару лет
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:35
  • 41623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ