Войти
ТАСС

СМИ: российские войска в ходе СВО определяют артиллерию противника с помощью смартфонов

232
0
0
Смартфон
Смартфон.
Источник изображения: © Фото : Pixabay License/Pexels

Синхронизация времени осуществляется по данным спутниковой навигационной системы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Участвующие в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине российские военные разработали программное обеспечение для смартфонов на операционной системе Android, позволяющее определять координаты артиллерии противника по звукам выстрелов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале "Арсенал Отечества".

Авторы отмечают, что это решение - нештатное средство артиллерийской разведки, применяемое наряду со стоящими на вооружении российской армии звукометрическими комплексами. "Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника) по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении 3-6 км от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме", - говорится в тексте.

Отмечается, что синхронизация времени осуществляется по данным спутниковой навигационной системы, а при наличии связи между смартфонами производится внутренняя синхронизация. Полученные значения передаются на центральный планшет с установленной программой "ЗвукЦентр". С ее помощью рассчитываются координаты звучащей цели, причем программа при расчетах учитывает метеоданные в приземном слое. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
11.02.2022
Al-Quds: силы НАТО не выдержат и дня перед натиском военной машины России
22.12.2020
Шойгу заявил об увлечении объема подачи воды в Крыму с марта 2021 года
26.06.2019
Деловая столица (Украина): "Шилка" против дронов. Сможет ли Украина продать модернизацию зениток
29.08.2017
"Запад" напугал Прибалтику
15.06.2015
На Украине за неделю уволили директоров двух бронетанковых заводов за невыполнение планов
01.07.2013
Звезда салона
19.05.2010
Новые разработки в области обеспечения безопасности будут продемонстрированы на международном салоне "Комплексная безопасность" в Москве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:35
  • 41623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ