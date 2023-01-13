СМИ: российские войска в ходе СВО определяют артиллерию противника с помощью смартфонов

Синхронизация времени осуществляется по данным спутниковой навигационной системы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Участвующие в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине российские военные разработали программное обеспечение для смартфонов на операционной системе Android, позволяющее определять координаты артиллерии противника по звукам выстрелов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале "Арсенал Отечества".

Авторы отмечают, что это решение - нештатное средство артиллерийской разведки, применяемое наряду со стоящими на вооружении российской армии звукометрическими комплексами. "Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника) по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении 3-6 км от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме", - говорится в тексте.

Отмечается, что синхронизация времени осуществляется по данным спутниковой навигационной системы, а при наличии связи между смартфонами производится внутренняя синхронизация. Полученные значения передаются на центральный планшет с установленной программой "ЗвукЦентр". С ее помощью рассчитываются координаты звучащей цели, причем программа при расчетах учитывает метеоданные в приземном слое.