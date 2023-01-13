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Военное обозрение

Министр обороны США оценил вероятность вторжения китайских войск на Тайвань

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время активность военных кораблей и самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе увеличилась в разы. В связи с этим, министр обороны США Ллойд Остин оценил вероятность вторжения китайских войск на Тайвань.

Его выступление, касающееся данной проблемы, прозвучало после американо-японской встречи на уровне министров иностранных дел и обороны, которая состоялась в Вашингтоне.

По мнению Остина, вероятность нападения китайской армии на Тайвань невелика. Глава Пентагона считает, что Пекин не стремится развязать вооруженный конфликт, а лишь демонстрирует миру «новую нормальность». Он «серьезно сомневается», что китайцы пойдут на обострение.

Мы считаем, что они пытаются установить новую нормальность

- утверждает министр обороны Соединенных Штатов.

Действия НОАК в регионе Остин охарактеризовал как «провокационные». При этом американский министр отметил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию, складывающуюся вокруг Тайваня. И если все же отношения между островом и материковым Китаем обострятся до предела, Вашингтон, по словам Остина, приложит максимум усилий для разрешения конфликта мирными средствами.

Крупнейшее в истории вторжение китайской военной авиации в тайваньскую зону противовоздушной обороны произошло 26 декабря прошлого года. В нем участвовал 71 пилотируемый и беспилотный аппарат НОАК.

На фоне роста военной активности КНР Соединенные Штаты намерены разместить на Окинаве дополнительные силы Корпуса морской пехоты для защиты удаленных островов, принадлежащих Японии.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
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