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РИА Новости

В Хабаровске собрали первую партию тактического багги для СВО

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на площадке по производству тактического багги для спецоперации
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на площадке по производству тактического багги для спецоперации.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края

Губернатор Дегтярев: хабаровские инженеры собрали партию тактического багги для СВО

ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. Инженеры в Хабаровске собрали первую партию вездеходов высокой проходимости (багги) для нужд военной спецоперации, скоро они направятся для испытания на полигоны Восточного военного округа (ВВО), сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Сегодня проинспектировал первую и единственную на Дальнем Востоке площадку по производству легкого тактического вездехода высокой проходимости (багги)... Всего за полтора месяца инженеры собрали первую партию опытных образцов. В ближайшее время багги пройдут испытания на полигонах ВВО. Потом примем решение об усовершенствовании конструкции и организации серийного производства", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его данным, скорость по бездорожью у вездехода составляет 150 километров в час, грузоподъемность – 350 килограммов, мощность – 150 лошадиных сил, экипаж – два человека.

"Планируется производить до 20 единиц в месяц. Модели будем делать под заказчиков. Наша цель – снабдить армию, которая выполняет задачи специальной военной операции, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому именно здесь, на Дальнем Востоке, создается новый продукт для наших военных", - отметил глава региона.

Губернатор уверен, что багги станут настоящим брендом края. На площадке "Голос27" будет запущено голосование для определения названия вездеходу. "Номинируем три варианта – Ерофей, Амур и Тигренок", - заключил Дегтярев.

По информации правительства региона, обновление парка грузовых автомобилей и спецтехники в различных секторах экономики Хабаровского края – глобальная задача, с решением которой помогает справиться в том числе одно из местных предприятий. Более 10 лет компания успешно осуществляет выпуск и сервисное обслуживание грузовой техники, а сейчас осваивает производство высокопроходимых вездеходов.

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