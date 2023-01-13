Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"

"Уралвагонзавод" поставил российской армии новую партию танков Т-90М "Прорыв"

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. "Уралвагонзавод" поставил Минобороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили журналистам в концерне.

"Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России", — говорится в пресс-релизе.

Т-90М — модернизированная версия основного боевого танка Т-90А. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.

По словам зампреда правительства Дениса Мантурова, УВЗ в срок выполнил задачу гособоронзаказа.

В концерне добавили, что подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно – так же, как и другие цехи механосборочного производства УВЗ. Коллектив нижнетагильского предприятия "делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности", заверили в пресс-службе.