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ТАСС

"Уралвагонзавод" отправил Минобороны новую партию танков Т-90М "Прорыв"

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Танк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

На предприятии заявили об успешном завершении контракта

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных новейших танков Т-90М "Прорыв". Об этом сообщило предприятие в четверг.

"Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что конвейеры производства в Нижнем Тагиле работают круглосуточно. "Сегодня подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно - так же, как и другие цехи механосборочного производства УВЗ. Коллектив нижнетагильского предприятия делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности", - говорится в сообщении. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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