"Уралвагонзавод" отправил Минобороны новую партию танков Т-90М "Прорыв"

На предприятии заявили об успешном завершении контракта

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных новейших танков Т-90М "Прорыв". Об этом сообщило предприятие в четверг.

"Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что конвейеры производства в Нижнем Тагиле работают круглосуточно. "Сегодня подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно - так же, как и другие цехи механосборочного производства УВЗ. Коллектив нижнетагильского предприятия делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности", - говорится в сообщении.