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ТАСС

"Калашников": винтовка Чукавина превосходит все ранее принятые на вооружение МО изделия

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СВЧ
Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).
Источник изображения: Ренат Закиев / РГ

Концерн сообщил о выпуске первой партии 7,62х54-мм снайперской винтовки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Винтовка Чукавина превосходит по характеристикам все ранее принятые на вооружение Минобороны РФ изделия, заявили в четверг в пресс-службе концерна "Калашников".

"В сегменте освоения новой военной и гражданской продукции, налаживания серийного производства "Калашников" выпустил первую партию 7,62х54-мм снайперской винтовки Чукавина. Данное изделие полностью соответствует тактико-техническому заданию министерства обороны и превосходит по техническим характеристикам изделия, ранее принятые на вооружение Минобороны и других силовых структур", - сказали в концерне. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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