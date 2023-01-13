"Калашников": винтовка Чукавина превосходит все ранее принятые на вооружение МО изделия

Концерн сообщил о выпуске первой партии 7,62х54-мм снайперской винтовки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Винтовка Чукавина превосходит по характеристикам все ранее принятые на вооружение Минобороны РФ изделия, заявили в четверг в пресс-службе концерна "Калашников".

"В сегменте освоения новой военной и гражданской продукции, налаживания серийного производства "Калашников" выпустил первую партию 7,62х54-мм снайперской винтовки Чукавина. Данное изделие полностью соответствует тактико-техническому заданию министерства обороны и превосходит по техническим характеристикам изделия, ранее принятые на вооружение Минобороны и других силовых структур", - сказали в концерне.