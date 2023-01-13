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ЦАМТО

"Укроборонпром" заявил о запуске за рубежом производства мин калибра 82 мм

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Здание ГК "Укроборонпром" в Киеве
Здание ГК "Укроборонпром" в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 12 января. "Укроборонпром" заявил о запуске серийного производства мин калибра 82 мм на мощностях одной из стран НАТО, передает "РИА Новости".

"Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО. Примечательно, что усовершенствованная "Укроборонпромом" мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина", – говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны Украины заявляли, что "Укроборонпром" начал серийное производство артиллерийских снарядов калибром 152 мм, напоминает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
NATO
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