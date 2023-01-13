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ЦАМТО

Iveco поставит морской пехоте Италии плавающие бронемашины VBA

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Источник изображения: Фото: idvgroup.com

ЦАМТО, 12 января. Итальянская компания Iveco Defence Vehicles (IDV) 10 января объявила, что поставит командованию ВМС Италии 36 плавающих БТР, которые будут приняты на вооружение бригады морской пехоты "Сан-Марко".

Директорат наземных вооружений 22 декабря 2022 года подписал с IDV контракт на поставку 36 десантных бронированных машин VBA (Veicoli Blindati Anfibi) для ВМС Италии. Контракт является частью программы модернизации и расширения парка техники Вооруженных сил и направлен на увеличение возможностей ВМС Италии по проецированию военной силы.

Проект машины VBA для ВМС Италии основан на плавающей ББМ SUPERAV с колесной формулой 8х8, которая совместно с BAE Systems под обозначением ACV поставляется Корпусу морской пехоты США. Машина обеспечивает возможность высадки подразделений КМП США с борта десантных кораблей на побережье в условиях волнения моря до 3 баллов.

Бронемашина боевой массой 31,5 т оснащена 6-цилиндровым многотопливным двигателем Iveco Cursor 16 мощностью 700 л.с. и коробкой передач ALLISON 4800 SP. ББМ может развивать максимальную скорость 105 км/ч на суше. Гребные винты обеспечивают возможность развивать максимальную скорость 6 узлов на плаву. Запас хода по топливу составляет 700 км. Машина отличается высоким уровнем баллистической и противоминной защиты. Платформа оснащена разработанным группой Leonardo дистанционно управляемым модулем вооружения башенного типа HITROLE Light с 12,7 мм пулеметом. В базовой версии машина обеспечивает перевозку 13 десантников (экипаж – 3 человека).

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Компании
BAE Systems
Iveco
Leonardo
Проекты
ACV БМ
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