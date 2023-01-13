Iveco поставит морской пехоте Италии плавающие бронемашины VBA

ЦАМТО, 12 января. Итальянская компания Iveco Defence Vehicles (IDV) 10 января объявила, что поставит командованию ВМС Италии 36 плавающих БТР, которые будут приняты на вооружение бригады морской пехоты "Сан-Марко".

Директорат наземных вооружений 22 декабря 2022 года подписал с IDV контракт на поставку 36 десантных бронированных машин VBA (Veicoli Blindati Anfibi) для ВМС Италии. Контракт является частью программы модернизации и расширения парка техники Вооруженных сил и направлен на увеличение возможностей ВМС Италии по проецированию военной силы.

Проект машины VBA для ВМС Италии основан на плавающей ББМ SUPERAV с колесной формулой 8х8, которая совместно с BAE Systems под обозначением ACV поставляется Корпусу морской пехоты США. Машина обеспечивает возможность высадки подразделений КМП США с борта десантных кораблей на побережье в условиях волнения моря до 3 баллов.

Бронемашина боевой массой 31,5 т оснащена 6-цилиндровым многотопливным двигателем Iveco Cursor 16 мощностью 700 л.с. и коробкой передач ALLISON 4800 SP. ББМ может развивать максимальную скорость 105 км/ч на суше. Гребные винты обеспечивают возможность развивать максимальную скорость 6 узлов на плаву. Запас хода по топливу составляет 700 км. Машина отличается высоким уровнем баллистической и противоминной защиты. Платформа оснащена разработанным группой Leonardo дистанционно управляемым модулем вооружения башенного типа HITROLE Light с 12,7 мм пулеметом. В базовой версии машина обеспечивает перевозку 13 десантников (экипаж – 3 человека).