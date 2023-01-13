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Военное обозрение

СМИ Японии: Определён характер повреждений японского эсминца «Инадзума», потерявшего ход

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Источник изображения: topwar.ru

После предварительного осмотра дайверами был определен характер повреждений японского эсминца «Инадзума», потерявшего ход. Для этого специалисты тщательно обследовали днище корабля.

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Двумя днями ранее боевой корабль «Инадзума» ВМС Сил самообороны Японии потерял ход из-за поломки винта. В носовой части корпуса были выявлены повреждения в виде трещин и вмятин. Также обнаружена незначительная утечка масла из винта, а также топлива. Предполагается, что японский эсминец налетел на рифы.

Вероятность того, что корабль налетел на подводные объекты, возрастает

- приводит СМИ Японии слова военных.

Они сообщают, что в районе, где находился эсминец, есть участок, глубина которого составляет лишь семь метров. Именно там корабль мог получить повреждение винта. Возможно, имело место отклонение от курса.

Происшествие случилось 10 января недалеко от юго-западного побережья крупнейшего японского острова Хонсю. На момент аварии корабль совершал учебный поход.

Сейчас «Инадзума» находится в море вблизи префектуры Ямагути. Сотрудники службы безопасности, прибывшие на борт корабля, опросили членов экипажа. Также к месту аварии прибыл буксир, но из-за утечки масла и топлива корабль пока не буксируют. Когда этим займутся, не сообщается. Идут работы по остановке утечек, но пока решить проблему не удается. Как заявили в Минобороны Японии, данная задача является приоритетной.

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