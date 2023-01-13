В МО заявили, что преимуществом "Акации" в зоне СВО стала возможность ее ремонта в поле

Огонь батарей корректируют операторы беспилотной авиации и группы передовых артиллерийских корректировщиков

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие отмечают возможность починки самоходной артиллерийской установки "Акация" в полевых условиях, без выезда в ремонтный цех, что значительно упрощает процесс пользования техникой в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил старший наводчик с позывным "Башкир" в опубликованном Минобороны РФ видео.

"Машина довольно надежная. Даже если у нее сядут аккумуляторы, она может дальше вести стрельбу, не надо насчет этого переживать. Бывают нюансы, что приходится ремонтировать сразу же в полевых условиях, но хорошо, что все можно починить, стоя здесь, на огневой [позиции]. Не нужно везти ее в ремонтный цех и так далее", - сказал он.

Российское военное ведомство поделилось в четверг кадрами боевой работы экипажей гаубиц Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие грамотно подходят к маскировке позиций для боевой стрельбы, что позволяет им наносить удары по противнику максимально неожиданно для него. Огонь батарей корректируют операторы беспилотной авиации и группы передовых артиллерийских корректировщиков.

В Минобороны РФ уточнили, что расчеты укомплектованы не только военнослужащими-контрактниками, но и добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи.