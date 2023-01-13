Войти
ТАСС

В МО заявили, что преимуществом "Акации" в зоне СВО стала возможность ее ремонта в поле

260
0
0
Работа САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Работа САУ 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Огонь батарей корректируют операторы беспилотной авиации и группы передовых артиллерийских корректировщиков

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие отмечают возможность починки самоходной артиллерийской установки "Акация" в полевых условиях, без выезда в ремонтный цех, что значительно упрощает процесс пользования техникой в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил старший наводчик с позывным "Башкир" в опубликованном Минобороны РФ видео.

"Машина довольно надежная. Даже если у нее сядут аккумуляторы, она может дальше вести стрельбу, не надо насчет этого переживать. Бывают нюансы, что приходится ремонтировать сразу же в полевых условиях, но хорошо, что все можно починить, стоя здесь, на огневой [позиции]. Не нужно везти ее в ремонтный цех и так далее", - сказал он.

Российское военное ведомство поделилось в четверг кадрами боевой работы экипажей гаубиц Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие грамотно подходят к маскировке позиций для боевой стрельбы, что позволяет им наносить удары по противнику максимально неожиданно для него. Огонь батарей корректируют операторы беспилотной авиации и группы передовых артиллерийских корректировщиков.

В Минобороны РФ уточнили, что расчеты укомплектованы не только военнослужащими-контрактниками, но и добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.12.2021
Обзор развития Вооруженных Сил России в 2021 году
18.08.2021
Более тысячи военных 201-й базы РФ проводят учение в Таджикистане
01.04.2021
ВНИИ "Сигнал" предложил вариант модернизации устаревших буксируемых орудий до уровня современных артсистем
20.01.2021
В лидерах — «Коалиция»: дальнобойные гаубицы отправят на юг
10.03.2016
Форпост с вопросами
15.10.2014
«Техмаш»: новые горизонты концерна
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:35
  • 41623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ