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ТАСС

Politico: позиция Шольца по танкам для Украины будет зависеть от Байдена

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Канцлер ранее тесно координировал свои действия с президентом США, сообщило издание

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли изменит свою скептическую позицию по поставкам Украине боевых танков, если обратный сигнал не подаст президент США Джо Байден. Об этом написало в среду издание Politico со ссылкой на два источника в правительственных кругах ФРГ.

"Позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже ранее тесно координировал свои действия", - отмечает издание, напомнив, что на прошлой неделе оба лидера уже выпустили совместное заявление о поставках Киеву БМП и систем Patriot. Шольц ранее неоднократно говорил, что будет поддерживать тесные контакты с западными союзниками по этому вопросу.

Ранее 11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Украине танковую роту. По его словам, для реализации этого решения "должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования". Как говорил на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков.

Также в кабмине ФРГ пока не собираются менять позицию по Leopard 2 - Берлин все еще не хочет отправлять Киеву такое вооружение.

Местные наблюдатели полагают, что Шольц оказался теперь - после решения Польши - под еще большим давлением. 

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Patriot ЗРК
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