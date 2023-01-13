На Камчатке экипаж корвета ТОФ "Гремящий" провел учебные артиллерийские стрельбы

Согласно задумке, личный состав корвета обнаружил корабль условного противника и вступил с ним в морской бой

ТАСС, 12 января. Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы на Камчатке в ходе морского боя с условным противником, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"По замыслу мероприятия в ходе выполнения задач по предназначению в акватории Авачинского залива личный состав корвета обнаружил корабль условного противника в запретной для плавания зоне. После проведения кораблем-нарушителем явных маневров для условного пересечения морской границы Российской Федерации экипаж корвета вступил с "противником" в морской бой", - говорится в сообщении.

Боевые расчеты привели вооружение корвета в готовность к применению в соответствии с обстановкой. "Вражеский" корабль предпринял попытку атаковать корвет зенитными ракетами, которые были уничтожены расчетами противовоздушной обороны с помощью артиллерийского комплекса АК-630М.

После этого экипаж корвета "Гремящий" отработал постановку аэрозольной маскировки и радиоэлектронных помех, после чего выполнил артиллерийскую стрельбу из артиллерийской установки АК-190 по надводной цели. Прямыми попаданиями артиллерийских снарядов корабль условного противника был уничтожен.

В роли "вражеского" корабля был использован морской щит-мишень. Отмечается, что в ходе боевой учебы экипаж корабля показал высокий уровень морской выучки и готовность к выполнению задач по предназначению.