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ТАСС

Миссия России сообщила о проведении 17 января заседания СБ ООН по Украине

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Зал заседаний Совета Безопасности в штаб-квартире ООН
Зал заседаний Совета Безопасности в штаб-квартире ООН.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Также Москва созывает 20 января неформальное заседание Совета Безопасности по "формуле Аррии" по теме декабрьских обстрелов Донбасса

ООН, 12 января. /ТАСС/. Постпредство России при ООН инициирует проведение 17 января заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"О том, что будет в Совете Безопасности с нашей подачи по Украине 17 января (в 23:00 по мск) я пока распространяться не буду - пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)", - отметил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Помимо этого, указал российский дипломат, РФ созывает 20 января неформальное заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии" по теме декабрьских обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. "Будут интересные докладчики и факты - как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний Совета Безопасности, мы можем демонстрировать видео и фото материалы", - подчеркнул он.

В свою очередь, отметил Полянский, японское председательство проведет 12 января открытые дебаты по верховенству права, которые, "судя по распространенной концептуальной записке, в значительной степени будут "заточены" под ситуацию на Украине". Помимо этого 13 января западные страны созывают заседание по ситуации на Украине, точная тема которого ими не была сформулирована. "Подоплека их действий понятна - раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ", - добавил российский дипломат. 

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