Войти
Известия.ru

Минобороны показало парные пуски ракет штурмовиками Су-25 с малых высот

255
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 12 января показало кадры боевой работы летчиков.


На записи можно увидеть, как пилот осматривает истребитель перед полетом, садится в кабину, разгоняет Су-25 и поднимается в небо. Несколько кадров позволяют увидеть обзор из кабины штурмовика перед пуском ракет. Штурмовики в паре запустили их с малых высот, чтобы уничтожить военные объекты и технику ВСУ.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. Специалисты инженерно-технического состава приступили к обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, пояснили в военном ведомстве.

В начале декабря 2022 года Минобороны сообщало, что штурмовики Су-25 произвели боевой вылет в зону спецоперации при неблагоприятных погодных условиях. Пилоты поразили военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
07.07.2022
Управление ударом: куда пойдут союзные войска после взятия Лисичанска
14.02.2022
Polityka: Россия ударит по Украине с моря
21.03.2019
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
12.12.2016
Бесславный поход "Адмирала Кузнецова" (День, Украина)
09.10.2015
Российские самолеты в Турции: случайность или тенденция? ("Русская служба BBC", Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:21
  • 41622
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ