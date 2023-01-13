СМИ: Шольц оказался под давлением после намерения Польши передать Киеву Leopard 2

По данным газеты Bild, Берлину предстоит либо позволить Варшаве такие поставки, либо заблокировать их

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша решила передать Украине танки Leopard 2. Такая точка зрения содержится в статье, опубликованной в четверг в немецкой газете Bild.

"Шольца, который до сих пор отказывался от поставок Leopard 2, принуждают к тому, чтобы сделать ход", - отмечается в статье. В ней уточняется, что Германии предстоит либо позволить Польше такие поставки, либо заблокировать их. Используя шахматный термин "цугцванг", автор выражает точку зрения, что оба варианта неудобны для Берлина.

Президент Польши Анджей Дуда 11 января сообщил, что Варшава приняла решение передать Украине танковую роту. По его словам, для реализации этого должны быть выполнены формальные требования, проведены согласования.

Как говорил на брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков.