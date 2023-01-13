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ТАСС

В Роскосмосе прокомментировали возобновление работы германского телескопа "Спектра-РГ"

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Телескоп "Спектр-РГ"
Телескоп "Спектр-РГ".
Источник изображения: © DLR German Aerospace Center/CC-BY 3.0 via Wikimedia Commons

Там считают, что говорить об этом рано

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Обсуждение вопроса возобновления работы телескопа eROSITA на космической обсерватории "Спектр-РГ" в настоящий момент было бы преждевременным. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Говорить о возобновлении работы телескопа eROSITA по целевому назначению в настоящее время преждевременно", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что научная программа, по которой сейчас работает обсерватория "Спектр-РГ", предусматривает получение научной информации только с российского телескопа ART-XC, поскольку в феврале прошлого года немецкая сторона обратилась в госкорпорацию с просьбой перевести телескоп eROSITA в "безопасный режим". "Эта программа научных исследований будет продолжена в 2023 году", - добавили там.

В декабре научный руководитель российской части миссии "Спектр-РГ", академик Рашид Сюняев сообщил, что российские специалисты занимаются проверкой систем немецкого телескопа eROSITA, отключенного учеными из Германии в феврале. По его словам, в отношении некоторых узлов аппарата есть вопросы.

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC им. М. Н. Павлинского и германский eROSITA. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, на Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые. 

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НПО Лавочкина
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