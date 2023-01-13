Россия и Запад вышли на новую арену конкуренции

Al Jazeera: в Северном Ледовитом океане обнаружены залежи полезных ископаемых

Таяние льдов в Северном Ледовитом океане даст доступ к огромным запасам полезных ископаемых, включая нефть и газ, пишет Al Jazeera. Эта заманчивая перспектива привлекает Россию, Канаду и США, что делает их конкурентами в погоне за богатствами замерзших морей.

В заявлении для СМИ глава британского генштаба адмирал Тони Радакин предупредил о таянии льдов в Северном Ледовитом океане. В его выступлении речь шла не столько о последствиях изменения климата, сколько звучал призыв защитить Великобританию и стратегические интересы Запада перед лицом российских и китайских амбиций.

Британский военный оказался не единственным, кто упомянул о серьезности действий Москвы в этом регионе. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил американскому каналу CNN, что альянс следит за действиями России по расширению военных баз в Северном Ледовитом океане, несмотря на продолжающиеся военные действия на Украине.

В чем заключается привлекательность столь труднодоступного региона для крупных стран и особенно близлежащих государств вроде Канады, России, Америки, Норвегии, Дании и Финляндии, что военные предупреждают об угрозе российской экспансии там, где все покрыто льдом?

Ответ скрыт в глубине: в этом регионе находятся природные богатства, в погоне за которыми ведущие международные игроки конкурируют друг с другом. А глобальное потепление как раз сделает эти ископаемые доступными.

Непрерывное таяние

Площадь Северного Ледовитого океана составляет 14 миллионов квадратных километров, то есть около 4% от всей площади Мирового океана. 40% его акватории принадлежит разным странам, а еще треть контролируется государствами в качестве континентального шельфа. Все остальное считается международными водами: ни одна страна не имеет суверенитета и власти над ними.

На сегодняшний день в Северном Ледовитом океане наблюдается пугающая ситуация из-за быстрого таяния льдов. По данным космического агентства NASA и Национального центра данных по снегу и льду США, площадь льдов сократилась до 3,74 миллиона квадратных километров. Это второе по величине сокращение с начала наблюдения за льдами океана в 1970 году.

Эта тенденция пробудила амбиции у крупных стран. Они стремятся расширить свое влияние в регионе, богатом ресурсами, которые в ближайшие годы станут предметом конфликта между Западом и Россией.

Канада и Россия входят в число стран, получающих наибольшую выгоду от разведки нефти и газа в Северном Ледовитом океане. Канада добывает газ и нефть в основном из моря Бофорта, расположенного к северу от Аляски. Россия ведет разведку и разработку черного золота и голубого топлива в Восточной Сибири и Баренцевом море.

В ходе геологоразведочных работ России и Канады в Северном Ледовитом океане были открыты более 400 месторождений нефти и газа. Обе страны добывают в общей сложности 2,6 миллиона баррелей сланцевой нефти в сутки.

Что касается Норвегии, то по экологическим соображениям она всегда выступала против любых геологоразведочных работ на собственном континентальном шельфе в Северном Ледовитом океане. Однако повышение цен на энергоносители и растущий спрос на газ побудили страну изменить свою политику. Так, было принято решение, что в начале 2023 года она предоставит международным компаниям лицензии на добычу газа и нефти на континентальном шельфе.

Источник газа и других энергоносителей

Цифры, представленные в отчетах о залежах газа и нефти в Северном Ледовитом океане, выглядят очень заманчивыми.

По данным Геологической службы США (USGS), в океане имеются 90 миллиардов баррелей нефти, более 1,669 триллиона кубометров природного газа, а также огромные объемы СПГ. Запасы обнаружены на 84% территории у континентального шельфа каждой страны.

Эти цифры эквивалентны 22% неразведанной нефти в мире. Согласно упомянутому ведомству, судя по всему, Северный Ледовитый океан является самым крупным регионом с неразведанными запасами нефти в мире.

Борьба за редкоземельные металлы

Однако по мнению ряда экспертов, западные страны не скоро начнут активную разведку месторождений газа и нефти в замерзшем океане: это дорогостоящий процесс, и заинтересованные игроки в настоящее время не страдают от острого дефицита энергии.

Что действительно искушает крупные страны и побуждает их конкурировать друг с другом и настороженно относиться к любым российским действиям в регионе, так это металлы. Речь идет в первую очередь о полезных ископаемых, которые в настоящее время используются для производства электромобилей и устройств, использующих возобновляемые источники энергии, в дополнение к железу, цинку, золоту, серебру, углю и драгоценным камням.

Стоимость таких ископаемых в Северном Ледовитом океане оценивается более чем в два триллиона долларов. Согласно данным Геологической службы США, Кольский полуостров, расположенный на севере России, площадью 100 000 квадратных километров, содержит значительное количество природных ресурсов. Что касается континентального шельфа Канады, то на нем также много полезных ископаемых, включая золото, медь и уран.

Эти ресурсы необходимы Соединенным Штатам, Канаде и другим промышленно развитым странам, занимающимся производством электромобилей и других товаров, для которых необходимы электрические батареи. В настоящее время Пекин добывает 90% подобного ценного металла, в связи с чем Запад остается зависимым от китайского производства и будет активнее пытаться лишить его преимущества в этой отрасли.

Борьба за границы и влияние

Россия годами добивалась увеличения площади континентального шельфа до более чем 703 тысяч квадратных метров в Северном Ледовитом океане, но есть районы, которые пересекаются с континентальным шельфом Канады и Гренландии. Пока Москве не удалось доказать, что этот район является продолжением ее континентального шельфа. Согласно международному праву, Россия должна предоставить необходимые доказательства, действительно указывающие на это. В таком случае она сможет эксплуатировать имеющиеся там ресурсы.

С 2014 года Россия и Канада вступили в ожесточенную борьбу, чтобы доказать право на расширение площади континентального шельфа. В этом году последняя направила два ледокола для сбора данных, подтверждающих претензии страны на площадь в 1,2 миллиона квадратных метров международных вод в Северном Ледовитом океане.

Год спустя Россия подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров за счет присоединения хребта Ломоносова, богатого нефтью. Канада также пытается присоединить эту зону к своей территории.

Автор: Аюб Аль-Рими (أيوب الريمي)