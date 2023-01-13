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ТАСС

Президент Венгрии заявила, что НАТО не должна втягиваться в конфликт на Украине

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Президент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

В этих вопросах необходимо руководствоваться прагматическими соображениями, подчеркнула Каталин Новак

БУДАПЕШТ, 12 января. /ТАСС/. Президент Венгрии Каталин Новак считает, что НАТО не должна втягиваться в конфликт на Украине, а Европе следует подумать о своем выживании. Выступая в среду вечером на встрече с иностранными послами в Будапеште, она отметила, что в этих вопросах необходимо руководствоваться прагматическими соображениями.

Глава государства напомнила, что вооруженный конфликт на Украине продолжается уже около года. "Мы должны быть прагматичными в этом вопросе, но мы также должны думать о выживании Европы. Организация Североатлантического договора должна оставаться в стороне от войны, не позволять эмоциям брать верх и втягиваться в конфликт", - заявила Новак.

Обращаясь к послам, она подчеркнула, что Венгрия рассчитывает на понимание со стороны других государств. "В разных культурах по-разному принимаются разные решения, но Венгрия их уважает. В ответ она ожидает того же - уважения к ее культуре и ее решениям со стороны других", - процитировало президента информационное агентство MTI.

Венгрия с самого начала украинского конфликта осудила действия России, но в отличие от других стран НАТО отказалась поставлять оружие Киеву. Будапешт последовательно призывает к мирному урегулированию ситуации на Украине путем переговоров и предостерегает от шагов, ведущих к эскалации военных действий. При этом Венгрия оказывает Украине гуманитарную помощь и предоставляет содействие украинским беженцам. 

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Венгрия
Россия
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