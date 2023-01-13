В Финляндии возобновились призывы "вернуть" Карелию

Финский премьер назвала фейком утверждения о желании финнов "вернуть" Карелию

В Карельский союз Финляндии начали поступать призывы возобновить требования "вернуть" Карелию, пишет Ilta-Sanomat. Этот вопрос во время предвыборных дебатов обсудили лидеры финских партий. Отдельное заявление сделала премьер-министр Санна Марин.

Йоханнес Коткавирта (Johannes Kotkavirta)

Недавно председатели финских партий обсудили в рамках предвыборных дебатов, как следует отвечать на попытки влияния со стороны России. (Парламентские выборы в Финляндии состоятся 3 апреля 2023 года, прим. перев.)

Председатели шести крупнейших партий Финляндии также высказались по вопросам политики безопасности. Кроме этого, обсуждалась проблема информационного воздействия, жертвой которого, по мнению Карельского союза, оказались финны.

Представители Карельского союза получают от неизвестных людей сообщения с призывом возобновить требования вернуть утраченные карельские территории.

Последнее время в российской пропаганде регулярно встречаются статьи, в которых утверждается, что Финляндия стремится попасть в НАТО, чтобы получить возможность вернуть переданные СССР территории.

По мнению организатора дебатов Тимо Хаапала (Тimo Haapala), многие считают возможным, что Россия сейчас продвигает мнение о том, что у Финляндии появилась жажда вернуть утраченные территории.

"Нужно ли правительству или президенту республики повторить, что у Финляндии нет территориальных претензий — или же таким образом мы будем подыгрывать России", — спросил Хаапала партийных лидеров.

По словам Анники Саарико (Annikka Saarikko), председателя партии "Финляндский Центр", коронавирусный кризис и война способствовали стремительному распространению лжи в социальных сетях.

"Теперь не всегда достаточно заявлений с нашей стороны о том, что это неправда, — сказала Саарикко. — Финляндия ни на кого не нападает. Финляндия выступает за мир и за право независимого государства быть независимым. Именно поэтому Финляндия поддерживает Украину".

Премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) (Социал-демократическая партия) сказала, что говорить правду — лучший способ реакции на распространение дезинформации и лжи. Марин твердо и однозначно отвергла утверждения о желании финнов вернуть Карелию.

Председатель оппозиционной партии "Национальная коалиция" Петтери Орпо (Petteri Orpo) напомнил о старой мудрости: если кто-то начинает провоцировать, не следует поддаваться. С другой стороны, Мария Охисало (Maria Ohisalo, "Зеленый союз") напомнила нам, что военные действия ведутся и в соцсетях.

"Россия давно избрала одним из своих методов информационную войну, когда война ведется без оружия и в сознании людей. Лучший способ отреагировать на эту войну — еще больше заниматься просвещением наших граждан".

На дебатах председателей также попросили поразмышлять над тем, что они узнали о России Владимира Путина за год военных действий.

"Граница превратилась в ров. России нельзя доверять. Россия непредсказуема", — рассуждает Саарикко (партия "Финляндский Центр").

Петтери Орпо (партия "Национальная коалиция") сказал, что эти события напомнили ему об уроках предыдущих поколений, согласно которым всегда нужно быть начеку и заботиться о собственной безопасности.

"Путин продемонстрировал нам своими действиями, что он совершенно непредсказуем, брутален, жесток, безжалостен и готов на все ради удовлетворения собственных амбиций".

Для премьер-министра Санны Марин важнейшим уроком войны было осознание, что европейцы были довольно наивными и сильно ошибались.

"На мой взгляд, признание этого факта — уже хорошо, ведь Россия — не единственная авторитарная страна в этом мире, которая мыслит не так, как мы. Мы должны научиться быть сильнее и самостоятельнее, а также быть готовыми к различным ситуациям".

Марин надеется, что независимо от результатов выборов Финляндия будет и впредь выступать за то, чтобы сделать Европу сильнее перед лицом этих сил.

Риикка Пурра ("Истинные финны") разделяет взгляды Марин. По ее словам, необходимо понимать, что в мире есть страны, которые не меняют свои действия, даже при наличии международных отношений.

"Я стала смотреть на многое реалистичнее и еще раз осознала, что в геополитическом плане у нас такой вот сосед. Он определил и будет определять все, что мы будем делать".