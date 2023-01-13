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Вестник Мордовии

"Африканские" Т-72М1 продолжают модернизировать для украинских неонацистов

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Чешское предприятие Excalibur Army, находящееся городе Штернберке, продолжает ремонт и модернизацию танков Т-72М1 для вооруженных формирований Киевского режима. Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие".

Недавно этот военный объект посетил премьер-министр Петр Фиала, который лично осмотрел цех с находящейся в нем техникой.

Судя по обнародованным фотографиям, машины находятся в разной степени готовности. На некоторые корпуса, стоящие пока без гусеничных лент, еще не установлены башни со 125-мм пушками. Не все получили навесную динамическую защиту.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Ранее сообщалось, что часть танков предполагалось отправить в Африку, но сейчас этот заказ переориентирован на ВСУ. Однако, видно, что некоторые башни, стволы орудий, а также другие элементы конструкций до сих пор имеют характерный песочный камуфляж.

Данная версия "семьдесят вторых" получила обозначение Tomas - в честь первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика.

На машинах установлены усовершенствованные системы управления огнем, новые системы связи и диагностики, более мощные 840-сильные двигатели.

Сообщается, что ранее Excalibur Army был способен возвращать в строй всего пять единиц танков в месяц. Сейчас объемы намерены увеличить. Набирают дополнительные штаты, в том числе из числа оказавшихся на территории Чехии граждан Украины. На данный момент здесь работают 620 человек, для сравнения - два года назад их насчитывалось около 200.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Всего восстановят сотню Т-72М1, затем, вероятно, последуют другие заказы, если, конечно, удастся найти дополнительное число танков этой модели. Финансирование работ осуществляется правительствами США и Нидерландов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Украина
Чехия
Продукция
Т-72
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