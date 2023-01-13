Россия положила начало многополярному миру, но есть одно но

Al-Masry Al-Youm: новая холодная война обернется сущим кошмаром для мира

Все "сыты по горло" гегемонией США, а украинский кризис ускорил переход к многополярному миропорядку, пишет Al-Masry Al-Youm. Одни делают ставку на Путина, другие — на Си Цзиньпина. Но эта трансформация сопряжена с иллюзиями о будущем мире и отсутствием интернационалистской идеологии.

В связи с международной поляризацией вокруг конфликта на Украине и вызванными им кризисами во всем мире у некоторых аналитиков возникло ощущение, что мы вскоре вступим в новую холодную войну. Эта мысль прочно укоренилась в общественном сознании, тем более что украинский кризис близится к первой годовщине и пока нет никаких признаков его завершения.

То, о чем мы раньше писали в СМИ, теперь стало политическим анализом. Некоторые из нас выдавали желаемое за действительное, ссылаясь на так называемые "осведомленные источники", чьи слова нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить. Тут и возникает главный вопрос: почему не произошло то-то и то-то?

Тоже самое теперь мы видим и в политическом анализе. Есть группа государственных и общественных деятелей, недовольная исключительностью США и их почти абсолютным господством над миром. Они возмущены политикой американцев и тем, что они сделали в Ираке в 2003 году, не говоря уже о поддержке Израиля и их неспособности настоять на создании палестинского государства. Те, кто пострадал от "арабской весны" и считает ее заговором, обвиняют во всем администрацию Обамы. Другие считают, что раз "арабская весна" не уничтожила все режимы в регионе, то значит США их поддерживают. Заметим, что обе группы, несмотря на наличие противоречий, единодушны в одном — все в этом мире происходит по воле Америки. Народы, общества и институты не играют никакой роли ни в подъеме, ни в падении правительств и режимов.

Большинство людей сыты по горло американской гегемонией. Они мечтают о возвращении холодной войны, появлении силы, способной составить конкуренцию Соединенным Штатам, создании "третьего блока", который играл бы роль Движения неприсоединения, как в 60-е годы.

Одни аналитики убеждены, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным могла бы составить конкуренцию Соединенным Штатам. Причиной тому является начало спецоперации на Украине (цель которой — не допустить присоединения этой страны к НАТО), всесторонняя поддержка Ирана и симпатии ряда государств Путину.

Другие склоняются в сторону Китая и его лидера Си Цзиньпина. Пекин наступает на пятки США в торгово-экономических вопросах, не говоря уже о росте его военной мощи и развитии передового вооружения, о чем неоднократно заявляли различные американские исследовательские центры.

А третьи считают возможным объединение Китая и России против Америки. Но они забыли, что Пекин был в напряженных отношениях с Советским Союзом во время холодной войны. Соединенные Штаты, со времен Киссинджера и Никсона, использовали Китай как "занозу", которая ослабляла и давила на советскую Россию.

Похоже, большая часть арабов считает, что мы вступили в новую холодную войну. Египет принимал участие в американо-африканском саммите, после чего задался вопросом: мы с Америкой или с Россией... Китаем? Надо добавить, что саммит "США-Африка" прошел после арабо-китайского саммита в Эр-Рияде.

Холодная война началась в 1947 году между странами, которые были союзниками и победителями во Второй мировой. Давайте вспомним, что Иосиф Сталин, советский лидер, во время военных действий был союзником Уинстона Черчилля, лидера Консервативной партии Великобритании, и Эйзенхауэра, одного из самых известных президентов Соединенных Штатов. После войны их интересы столкнулись.

Спецоперация на Украине все еще продолжается. Очевидно, что абсолютной победы ни одна из сторон достигнуть не сможет. Кризис перешел на стадию истощения противника, ударам по городам и разрушению инфраструктуры. Путин мог бы с самого начала сделать то же самое, что произошло в Хиросиме в конце Второй мировой войны. Но не пошел на это, стремясь избежать сравнения с Адольфом Гитлером. НАТО помогает Украине, чтобы та смогла дольше продержаться, а не для того, чтобы она победила Россию. Военный конфликт должен закончиться переговорами. Каждая из сторон должна будет пойти на уступки, то есть ни одна из них не будет полностью исключена из уравнения. Германия потерпела поражение во Второй мировой войне, и ее столица была разделена напополам. Подобная судьба не грозит ни одной из сторон. Никто из них не будет так унижен.

Независимо от исхода и продолжительности, важнейшей осью, вокруг которой вращалась холодная война, была идеология. Советский Союз придерживался теории марксизма-ленинизма. Она опиралась на правление одной партии, отстаивающей интересы пролетариата. Других конкурентов не было, поскольку они причислялись к "идеологической ереси" и "изменникам".

Эта теория опирается на идею управляемой экономики, то есть отвергает роль частного сектора и считает предпринимателей и бизнесменов "эксплуататорской/гнилой буржуазией", в лучшем случае — "ворами". Даже есть такой афоризм, который некоторые приписывают Карлу Марксу: "За всяким большим состоянием скрывается преступление".

Соединенные Штаты придерживаются совершенно противоположной идеологии — либерализма. Она опирается на принципы многопартийности, свободу мнений, капитализм и свободу рынка.

Конфликт между двумя идеологиями существовал на протяжении всей холодной войны. Советская идеология в той или иной степени вызывала интерес у некоторых стран и народов, только что вышедших из-под гнета колониализма и испытывавших обиду на государства-колонизаторов. Советский Союз финансировал многие левые и марксистские партии, помог некоторым из них прийти к власти. Он оказывал поддержку странам, которые приняли эту идеологию или испытывали к ней интерес, а также государствам и лидерам, занявших враждебную позицию по отношению к Соединенным Штатам. Как например, Фидель Кастро.

Многие европейские левые партии симпатизировали советской идеологии, что встревожило Соединенные Штаты. Они использовали разведку и организовали перевороты, чтобы помешать коммунистам или социалистам прийти к власти в нескольких странах. Свержение Мохаммада Мосаддыка в Иране — самый известный переворот, организованный американцами, за пределами Европы и Латинской Америки. Соединенные Штаты взяли под контроль СМИ и культурные учреждения в нескольких странах сразу после Второй мировой войны, чтобы противостоять советской идеологии.

Америка также использовала религию против СССР. Она приняла, например, политический ислам и использовала его в своих интересах, как и христианских священнослужителей, особенно в Латинской Америке. После распада СССР миру открылось множество инцидентов, связанных с вмешательством как русских, так и американцев во многие политические и культурные события по всему миру.

В настоящее время ни у России, ни у Путина нет интернационалистской идеологии, которую можно было бы пропагандировать или принять. Российский лидер придерживается принципов русского национализма. Но он сталкивается с трудностями в выстраивании отношений с другими странами, управляемыми собственными интересами и капиталом. Он не Хрущев и не Брежнев, он смесь русских царей и бонапартизма.

У Китая также нет идеологии, которую он мог бы предложить или навязать союзникам. Он прощается с эпохой Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая. С 80-х годов Пекин придерживается капиталистических механизмов. При этом Коммунистическая партия Китая настаивает, чтобы ее опыт оставался китайским, она не хочет никому его навязывать или пропагандировать.

Возобновление холодной войны — это иллюзия, которая может стать кошмаром.

Автор: Хельми ан-Намнам (حلمي النمنم)