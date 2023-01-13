Статусное свершение: Валерий Герасимов стал командующим спецоперацией

Почему это кадровое решение означает серьезное повышение уровня кампании на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего специальной военной операцией. Им стал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Его заместителями определены главком ВКС Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Алексей Ким, сообщили в Минобороны РФ 11 января. Эксперты отмечают, что этим кадровым решением серьезно повышен статус военной спецоперации. В ДНР в это день российские подразделения блокировали Соледар и освободили населенный пункт Подгородное.

Во главе спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией, сообщили в военном ведомстве 11 января. Командующим Объединенной группировкой войск (сил) стал начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.

Его заместителями назначены главком Воздушно-космических сил генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны отметили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами ВС, улучшения качества обеспечения и эффективности управления группировками войск.

Командующий специальной военной операцией, начальник Генштаба Валерий Герасимов Источник: Министерство обороны РФ

Такие назначения серьезно повышают статус специальной военной операции и говорят о скорой активизации боевых действий, пояснил «Известия» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Надо понимать, что в российской структуре военного управления, начальник Генерального штаба — это второй человек после Верховного главнокомандующего. В некоторых вопросах его статус даже выше, чем у министра обороны, — объяснил эксперт. — Нельзя забывать, что начальник Генштаба имеет право отдавать указания по военным вопросам не только Минобороны, но и другим силовым ведомствам. Также Генштаб имеет важное слово в вопросах закупки вооружения и военной техники.

Эксперт пояснил, что, в частности, до недавнего времени Сергей Суровикин, как командующий СВО, не имел право отдавать приказы Дальней авиации, Военно-морскому флоту, Главному разведывательному управления и т.д. С Росгвардией и другими силовыми ведомствами командующий ОГВ(с) взаимодействовал через их органы управления.

— С назначением Герасимова, без шуток можно сказать, вся военная мощь государства будет направлена на решение задач СВО, — отметил Владислав Шурыгин.

Также эксперт предположил, какие задачи будут возложены на вновь назначенных заместителей командующего ОГВ(с) СВО. По мнению Владислава Шурыгина, Олег Салюков будет отвечать за организацию подготовки личного состава. Алексей Ким займется разработкой боевых планов. А Сергей Суровикин продолжит руководить войсками непосредственно на месте — в зоне СВО.

Соледар блокирован

11 января в Минобороны РФ сообщили, что благодаря успешному наступлению российских войск, в ДНР был блокирован Соледар и освобожден находящийся неподалеку населенный пункт Подгородное.

— Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе. В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, — сообщил подробности боев официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также на донецком направлении в районе Артемовска был поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВФУ.

Для обороны Артемовска и Соледара противник сосредоточил больше половины имеющихся у него подвижных соединений. То, что даже при этом ему не удалось сдержать наступление, говорит о больших потерях от действий российских войск в последнее время, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

— Сейчас это самая горячее место на всем фронте, но масштаб развернувшихся за Соледар боев явно не соответствовал стратегической ценности этого небольшого городка, — рассказал эксперт. — Для украинского командования город имел большое символическое значение и его было решено держать любой ценой. Туда одну за другой бросали батальоны и бригады ВФУ, которые быстро «стачивались», неся потери. До самого последнего момента им не позволяли отходить, чем и создали угрозу окружения и плена для сотен солдат.

По словам эксперта, успех под Соледаром облегчит наступление на Артемовск и прорыв созданной там украинцами мощной линии обороны.

— Там уже удалось вставить клин в позиции ВФУ к северу от него, заняв село Подгородное, — подчеркнут Дмитрий Болтенков. — Есть продвижение и на юге. Нет сомнений, что российские войска попытаются охватить город с обеих сторон и перекрыть пути снабжения, выдавливая противника оттуда, повторяя успех в Соледаре.

Сбит очередной Су-27

В Минобороны 11 января рассказали другие подробности боев с украинскими формированиями в зоне СВО.

На купянском направлении ударами по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВФУ и 103-й бригады терробороны уничтожено свыше 30 военнослужащих и два автомобиля.

На красно-лиманском направлении нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВФУ. Кроме того, ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВФУ.

Потери украинских формирований за сутки на данном направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На южно-донецком направлении уничтожено до 25 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили 74 артиллерийских подразделения ВФУ и 113 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены РЛС производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Кроме того, поражена украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган», артиллерийская система М777 производства США, две самоходные пушки 2С7 «Пион», буксируемая гаубица Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходка 2С1 «Гвоздика».

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Попов Яр в ДНР.

Российская ПВО за сутки сбила два беспилотника, пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево в ДНР и Картамышево в ЛНР и американскую противорадиолокационную ракету HARM в районе Брянки в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Держать связь

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время атаки на опорный пункт сержант Игорь Алексеев прицельным огнем сковал действия противника, снизив темпы его наступления. Противник открыл минометный огонь по позиции Алексеева. Из-за разорвавшегося рядом минометного боеприпаса Игорь получил контузию, но из боя не вышел и, покинув зону обстрела, продолжил вести огонь. В ходе боя, боевики, понеся существенные потери, отступили. Благодаря мужеству и самоотверженности Игоря Алексеева задача по обороне опорного пункта была выполнена.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Позиции батальонной тактической группы, которую прапорщик Дмитрий Бочарников обеспечивал связью, подверглись атаке со стороны украинских формирований. В ходе боя часть техники и линий связи были повреждены.

Под сильным огнем артиллерии Дмитрий лично восстановил проводную связь между командно-наблюдательным пунктом батальона и взводными опорными пунктами. Его своевременные действия помогли нанести точный огневой удар по наступающему противнику и его артиллерийским позициям, сорвав атаку.

Андрей Федоров

Антон Лавров

Богдан Степовой