Белый дом отказался напрямую комментировать изменения в руководстве СВО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер повторила, что, по мнению ее страны, конфликт на Украине начала Россия

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге в среду отказалась напрямую комментировать изменения в руководстве специальной военной операции РФ на Украине.

"Пусть Кремль сам высказывается о решениях своего руководства. Как внешний наблюдатель [могу сказать] <...>, что у них, явно, много изменений. <...>. Я не буду комментировать за них", - сказала она.

При этом Жан-Пьер повторила, что, по мнению Вашингтона, конфликт на Украине начала Россия. "Они могут прекратить это сегодня, если решат это сделать", - сказала она.

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства СВО. Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Его заместителями: главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, заместитель начальника Генштаба Алексей Ким.

Повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил), пояснили в Минобороны РФ.