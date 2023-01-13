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ТАСС

Белый дом не уточнил, предоставят ли США танки Украине

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Американский танк Abrams M1A2 SEP (V2)
Американский танк Abrams M1A2 SEP (V2).
Источник изображения: © flickr.com / The U.S. Army

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что помощь продолжится

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не уточнила, готовы ли США вслед за союзниками предоставить Украине танки, но заверила, что Вашингтон будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. Такую позицию она изложила в среду на регулярном брифинге для журналистов.

Как отметила Жан-Пьер, президент США Джо Байден ранее заверил украинского лидера Владимира Зеленского в "приверженности украинскому народу", а также в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". "Мы очень четко давали это понять и были последовательны в этом вопросе. Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается, чтобы выиграть в этой войне", - сказала она, отвечая на вопрос, готовы ли США поставлять Украине танки.

Жан-Пьер напомнила, что США на прошлой неделе объявили о выделении очередного пакета военной помощи Киеву в размере около $3 млрд. "Это продолжится. Мы будем с ними столько, сколько потребуется", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Президент Польши Анджей Дуда ранее сообщил о планах передать Украине роту танков производства ФРГ Leopard в рамках поддержки международной коалиции. Правительство Великобритании также подтвердило, что планирует поставить танки на Украину. Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителя британского премьер-министра Риши Сунака, глава правительства дал указание министру обороны Бену Уоллесу в предстоящие недели "работать с партнерами", чтобы продвигаться "быстрее вперед в поддержке Украины, включая поставку танков". 

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Страны
Великобритания
Германия
Польша
США
Украина
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