Эксперт прокомментировал передачу Польшей танков Leopard для нужд ВСУ

Военный эксперт Литовкин: на фронт рота танков Leopard никак не повлияет, а акция нужна для демонстрации поддержки Украины

Рота танков Leopard, которые поступят в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) со складов Польши, никак не повлияют на обстановку на фронте. Такую позицию 11 января озвучил полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

«На фронт это никак не повлияет, а акция нужна для демонстрации поддержки Украины в ее «благородной борьбе против российской агрессии». Решающего преимущества они Украине не создадут, тем более что фронт 800 километров, и три-четыре роты на этом пространстве — капля в море. Но зато реклама поддержки Украины, попытка напугать Россию, попытка затянуть специальную военную операцию, истощить Россию, ее экономические, финансовые и иные ресурсы. В общем, театральная постановка», — подчеркнул он.

По словам Литовкина, данные акции в первую очередь рассчитаны на граждан Европы и Украины и существуют только для того, чтобы изображать видимость поддержки.

Литовкин также добавил, что танки Leopard являются далеко не новой техникой и в них не предусмотрены многие важные для бронетехники функции, такие как автомат заряжания и отсутствие возможности вести огонь противотанковыми управляемыми реактивными снарядами. Специалист отметил, что польские танки Т72 Twardy подошли бы лучше для отправки на территорию Украины, так как у них данные функции присутствуют.

Кроме того, как добавил эксперт, танк Leopard весит около 50 т, что, в свою очередь, негативно может сказаться на украинских дорогах и мостах.

«Танки Leopard — это старое вооружение. Они передают его для того, чтобы освободить свои склады и части от старого вооружения и получить новое. Новое же поступит, безусловно, от Соединенных Штатов», — резюмировал Литовкин.

Ранее в этот день президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

До этого, 8 января, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не исключает поставок танков Leopard Украине. Он отметил, что правительство ФРГ будет внимательно следить за дискуссией, которая сейчас ведется в стране по этому вопросу, и согласовывать свои действия с партнерами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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