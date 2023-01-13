Экипаж, который должен был полететь на "Союзе МС-23", отправится на МКС осенью

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев ранее сообщил, что миссия экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-22" будет продлена на несколько месяцев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара, которые должны были полететь на МКС весной 2023 года, отправятся на орбиту осенью. Об этом заявил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Та миссия, которая должна была полететь весной (экипаж "Союза МС-23" - прим. ТАСС), сдвигается на осень, а этим ребятам (экипажу "Союза МС-22" - прим. ТАСС) придется летать дольше", - сказал он в комментарии телеканалу "Россия-24".

"Единственное, что мы можем, - этот осенний корабль сдвинуть немножко на пораньше, но пока еще окончательных решений нет, обсуждаются наиболее оптимальные варианты программы полета", - добавил Крикалев.

Ранее на телефонной пресс-конференции по инциденту с повреждением обшивки приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" Крикалев сообщил, что миссия экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-22" будет продлена на несколько месяцев.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23".