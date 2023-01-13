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Интерфакс-АВН

Британия и Япония заключили соглашение о двустороннем военном развертывании сил

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Фумио Кисида
Фумио Кисида.
Источник изображения: Toru Hanai/XinHua/Global Look Press

Лондон. 11 января. ИНТЕРФАКС - Премьеры Британии и Японии Риши Сунак и Фумио Кисида в среду подписали соглашение в сфере обороны, которое позволяет этим странам размещать свои вооруженные силы на территории друг друга, сообщает Associated Press (AP).

Также этот договор предусматривает увеличение масштабов и сложности учений с участием военных двух стран.

По данным AP, этот договор находился в разработке несколько лет, и в минувшем мае Кисида обсуждал его с тогдашним премьером Британии Борисом Джонсоном. Это первое подобное соглашение Японии с европейской страной.

В этом году к Японии перешло председательство в G7. В настоящий момент премьер Кисида находится в турне по Франции, Британии, Италии, Канаде и США. В пятницы у Кисиды запланированы переговоры с американским президентом Джо Байденом.

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Страны
Италия
Канада
США
Франция
Япония
Проекты
Военные учения
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