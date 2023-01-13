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РИА Новости

Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин поручил Мантурову отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову отработать совместно с Минобороны РФ вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько необходимо гражданских судов, а сколько военных.

"Вот эти 2 700 воздушных судов, включая вертолеты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях, подчеркнув, что надо сделать это не позже указанного срока.

"Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Квартала какого-то, о чем мы говорим? Мы что не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить, ладно?" - сказал он на совещании с членами правительства.

"Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического блока", - ответил вице-премьер, но президента такой ответ не устроил.

"Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо?" - настоял глава государства.

"Есть", - согласился Мантуров.

"Поговорим еще с вами. Мы с вами и так каждый день разговариваем, поговорим или сегодня, или завтра еще", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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