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Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент Литвы Гатанас Науседа заявил о готовности передать украинской армии имеющиеся в распоряжении литовских вооруженных сил комплексы противовоздушной обороны и зенитные установки.

На совместном брифинге по итогам трехсторонней встречи, в которой, помимо украинского и литовского лидера, участвовал также президент Польши Анджей Дуда, Науседа заявил, что передаст Украине имеющиеся комплексы ПВО и зенитные установки. Литва, как и другие страны Прибалтики, с самого начала российской спецоперации поддерживает киевский режим оружием, военной техникой, амуницией и снаряжением, оказывает информационную помощь. Также известно об участии наемников из прибалтийских стран в боевых действиях на стороне ВСУ.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил о планах Варшавы передать киевскому режиму роту танков Leopard немецкого производства. Поставка танков украинской армии состоится в рамках недавно созданной международной коалиции по помощи Украине.

Российская Федерация направила входящим в военный блок НАТО странам ноту из-за поставок украинской армии оружия и военной техники. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что накачивание западными странами Украины оружием никак не способствует вероятному успеху российско-украинских мирных переговоров и вызывает эскалацию вооруженного конфликта на Украине.

По словам представителя МИД РФ Сергея Рябкова, поставляя Украине вооружения, западные страны все больше вовлекаются в боевые действия на стороне Киева, тем самым становясь сторонами конфликта.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также подчеркивал, что все грузы военного назначения, поставляемые киевскому режиму, становятся законной целью для ВС РФ.