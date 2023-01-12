FP: Турция передала Украине кассетные снаряды времен холодной войны

СМИ: Анкара передает Киеву кассетные боеприпасы конца прошлого века

Кассетные боеприпасы времен холодной войны передала Украине Турция, сообщают СМИ. Многократные попытки добиться поставок этих снарядов из США оказались неудачными для Киева. При этом Анкара пыталась скрыть свои действия. Снаряды DPICM предназначены для уничтожения бронетехники, но применяться могут и для обстрела пехоты. ООН сообщала, что кассетные боеприпасы на Украине применяют обе стороны.

Артиллерийские боеприпасы DPICM кассетного типа передала Украине Турция. Об этом сообщает со ссылкой на чиновников в Европе и Америке журнал Foreign Policy.

Снаряды были изготовлены еще во время «холодной войны» в Турции - по соглашению с США, где эти боеприпасы изобрели. Украина пыталась добиться поставок кассетных снарядов из Штатов напрямую, но ей было отказано из-за внутреннего запрета на экспорт такого оружия.

«Хотя Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она действительно оказывает Украине существенную военную поддержку», - сказал FP один из источников.

Турция и США не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их использование, увеличение запасов и передачу другим государствам.

Опрошенные FT эксперты также выразили опасения, что применение DPICM может сделать Украину минным полем на долгие годы - поскольку части кассетных снарядов часто не разрываются и лежат в земле долгие годы, представляя смертельную опасность.

В сентябре турецкий президент Тайип Эрдоган обвинил Запад в поставках Украине «металлолома и старого оружия». Он выразил мнение, что позиция западных стран в российско-украинском конфликте «ошибочная», потому что своими действиями они только разжигают конфликт. По его словам, Анкара придерживается «сбалансированной политики» и выступает за прекращение огня.

Снаряды DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition - в переводе на русский - Усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения) предназначаются для уничтожения бронетехники. Однако высокую эффективность они показывают и при обстреле пехоты на укрепленных позициях.

Принцип работы DPICM не отличается от других кассетных боеприпасов - они несут в своей боевой части кассету с закрепленным на ней множеством боеприпасов поменьше. При взрыве кассета разбрасывает мелкие взрывающиеся части по большой площади.

Использовать DPICM можно при стрельбе из обычных гаубиц, и они наносят урон в 10 раз больше, чем обычные снаряды. Изначально их создавали, чтобы бороться с потенциальным вторжением советских танковых дивизий в Западную Европу.

В начале декабря телеканал CNN сообщал, что Белый дом уже несколько месяцев изучает запрос Киева на поставку кассетных боеприпасов. Источники канала заявили, что Вашингтон считает поставки подобных вооружений крайней мерой. Всерьез эту возможность власти США пока не рассматривают, добавили собеседники CNN.

Применение кассетных бомб и снарядов

В августе 2022 года ООН со ссылкой на Коалицию по кассетным боеприпасам сообщила, что российские войска «сотни раз использовали это опасное оружие» с момента начала военных действий.

«На данный момент в этом году были задокументированы, зарегистрированы или предположительно имели место сотни обстрелов кассетными боеприпасами российскими войсками в Украине. Украинские силы, похоже, также несколько раз применяли это оружие в ходе конфликта», - говорится в заявлении Коалиции.

Ни Россия, ни Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года. Договор подписали 120 государств, но около 110 стран - в их числе также Китай, Индия, Бразилия, США - не присоединились к подписантам.

По состоянию на 2022 год и РФ, и Украина имели на вооружении кассетные снаряды для ракетных установок «Смерч» и «Ураган».

По статистике, из 7 тысяч зарядов, выпущенных в ходе одного полного залпа, не взрываются порядка 2-5%, но в отдельных случаях неразорвавшимися могут оставаться до 30% бомб.

Кассетные снаряды применялись британцами в Фолклендской войне, Израилем в ходе Второй Ливанской войны, Азербайджаном и Арменией во время Нагорно-Карабахского конфликта, США во Вьетнамской войне, Афганистане и Ираке, а также Югославии. По данным Международного Красного креста, в Лаосе более 10 тыс. человек стали жертвами неразорвавшихся американских кассетных бомб.

Иван Жуковский