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Газета.ru

На Западе не верят в успех контрнаступления Украины без танков

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Источник изображения: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Independent: на Западе считают, что Украина не сможет успешно наступать без танков

Киев не сможет перейти в контрнаступление и отвоевать значительные территории, контролируемые РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных чиновников. Представитель Великобритании заявил, что НАТО из-за недостаточной поддержки Украины буквально оказалось на скамье подсудимых, и что эту ситуацию необходимо исправлять.

Газета Independent привела слова председателя Комитета Палаты общин Великобритании по обороне Тобиаса Эллвуда, который призвал министров делать «гораздо больше» для поддержки Киева.

«НАТО, по сути, оказалось на скамье подсудимых. Мы должны делать гораздо больше, чтобы потушить этот пожар, но мы этого не делаем. Что-то должно вывести из этого тупика, особенно если они (украинцы. - "Газета.Ru") хотят отвоевать территорию и перейти в наступление. Основные боевые танки являются частью этого сочетания»,

- заявил он.

Эллвуд также поприветствовал возможность отправки британской бронетехники на Украину.

«Это наша война, но мы оставили украинцев сражаться. Это показывает, как далеко мы продвинулись в нашей готовности смотреть [президенту России Владимиру] Путину в глаза и не пугаться его риторики, и мы, наконец, отправляем это столь необходимое серьезное вооружение на Украину», - сказал он в интервью программе BBC Radio 4.

Неназванный западный чиновник в интервью Independent назвал запрос Украины на поставку 300 танков для наступления "неразумным". Однако он не уточнил, сколько нужно Киеву танков на самом деле, больше или меньше. Тем не менее чиновник согласился с необходимостью поставок бронетехники ВСУ.

«Одним из элементов, которых украинцам не хватает с точки зрения возможностей, являются основные боевые танки и бронетранспортеры (БТР) в достаточном количестве для поддержки наступательных маневренных операций", - сказал он.

В статье также говорится, что ряд неназванных официальных лиц признают, что стороны конфликта на Украине сейчас находятся в «слишком близком соприкосновении», и это, считают они, мешает Киеву организовать успешное наступление.

«Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в своей военной позиции по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком тонко сбалансировано», - говорится в материале.

Предупреждения западных чиновников прозвучали на фоне поставок Украине французских колесных танков AMX-10RC и готовности Великобритании передать Киеву основной боевой танк Challenger 2s.

Будет ли западная бронетехника

10 января стало известно, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине боевых бронированных машин Stryker, они могут войти в новый пакет помощи, его планируется объявить в конце следующей недели. В Вашингтоне полагают, что эти бронированные машины помогут Украине отразить ожидающееся весной российское наступление, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Окончательное решение о поставках, по словам источников, пока не принято. Также на прошлой неделе США анонсировали передачу Киеву боевых машин пехоты М2 Bradley, речь может идти о 50 изделиях.

Вместе с этим Киев получит немецкие БМП Marder, число машин по контракту неизвестно. Politico уточняет, что, если страны Запада начнут поставлять Киеву собственную современную бронетехнику, это откроет поставки для таких машин, как американский М1 Abrams и немецкий Leopard.

9 января на Даунинг-стрит сообщили, что окончательное решение о поставке танков Challenger пока не принято, вопрос находится в обработке.

«В течение нескольких месяцев мы работали с партнерами над предоставлением танков и бронемашин, артиллерии и средств противовоздушной обороны. Премьер-министр (Великобритании Риши Сунак. - прим. «Газета.Ru») говорил с президентом Зеленским только на прошлой неделе о том, что может помочь Украине в развитии военного успеха», - сказала представитель британского премьера.

7 января стало известно, что Польша не будет поставлять Украине собственные немецкие танки Leopard II. Однако там отметили, что исключают подобные поставки «без широкой коалиции». То есть если другие страны НАТО присоединятся к Польше, передача машин возможна. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Варшавы сообщила, что там рассматривают возможность передать Киеву Leopard II.

В НАТО тем не менее высказываются опасения насчет реакции Москвы, которая, как там предполагают, расценит поставки бронетехники как дальнейшую эскалацию конфликта. РФ еще в апреле 2022 года направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что военные грузы западных стран для Украины являются законными целям для России. В Кремле заявляли, что поставки вооружений не способствуют развитию мирных переговоров.


Михаил Родионов

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Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
AMX-10RC
Bradley
Leopard-2
Stryker
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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NATO
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