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Интерфакс-АВН

Командующим группировкой РФ в зоне СВО на Украине назначен начальник Генштаба Герасимов

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В.Герасимов
В.Герасимов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов возглавил объединенную группировку войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Новые назначения руководства СВО произведены 11 января министром обороны РФ Сергеем Шойгу, заявили в Минобороны.

"Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов", - сообщили в Минобороны РФ.

"Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким", - заявили в министерстве.

"Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - сообщили в Минобороны РФ.

До этого группировкой российских войск в зоне СВО командовал Суровикин. О его назначении 8 октября прошлого года сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Конашенков Игорь
Шойгу Сергей
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