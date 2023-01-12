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Биография Валерия Герасимова

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Генерал армии Валерий Васильевич Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани.

В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР (ныне Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище). В 1987 году – Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. В 1997 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

После окончания танкового училища командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск и Дальневосточном военном округе.

С 1987 года проходил службу начальником штаба и командиром танкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе.

В 1993-1995 годах – командир мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск.

С 1997 года проходил службу в должностях первого заместителя командующего армией в Московском военном округе, заместителя командующего, начальника штаба и командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе.

С 2003 по 2005 год – начальник штаба Дальневосточного военного округа.

С 2005 года – начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил РФ, с декабря 2006 года – начальник штаба Северо-Кавказского военного округа.

В декабре 2007 года был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, в феврале 2009 года – командующим войсками Московского военного округа.

С декабря 2010 года – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

С 26 апреля 2012 года – командующий войсками Центрального военного округа.

9 ноября 2012 года указом президента РФ назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первым заместителем министра обороны Российской Федерации.

11 января 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине.

Герой Российской Федерации (2016).

Награжден орденами "Святого Георгия" III и IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени c мечами, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени и рядом медалей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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