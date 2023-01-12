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ТАСС

Что известно о замкомандующего Oбъединенной грyппировкой вoйск в зоне СВО Олеге Салюкове

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Заместитель командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Олег Салюков
Заместитель командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Олег Салюков.
Источник изображения: Минобороны России

Это назначение он получил 11 января 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 января 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу назначил главнокомандующего Сухoпутными войскaми генерала армии Oлега Салюкова одним из заместителей командyющего Oбъединенной грyппировкой вoйск (сил) в зоне специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине.

Олег Леонидович Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. Его отец Леонид Салюков был офицером-танкистом, вышел в отставку в 1978 году в звании генерал-майора.

Вырос в Пензе, где он окончил школу №6 (ныне МБОУ лингвистическая гимназия №6).

В 1973-1977 годах учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина (расформировано в 1991 году), которое окончил с золотой медалью.

В 1985 году с отличием окончил в Москве Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза им. Р. Я. Малиновского (расформирована в 1998 году). В 1996 году стал выпускником Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 1977-1982 годах служил командиром взвода, командиром роты, начальником штаба и командиром батальона в Киевском военном округе (Украинская ССР, ныне Украина).

В 1985-1994 годах был заместителем командира учебного танкового полка, командиром танкового полка, заместителем командира 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии в Московском военном округе.

В 1997-1998 годах Олег Салюков проходил службу в должности командира 121-й мотострелковой дивизии, в 1998-2000 годах - командира 81-й гвардейской мотострелковой дивизии.

В 2000-2003 годах служил начальником штаба, затем командующим 35-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа (ДВО).

С 2003 года по 2005 год - заместитель командующего войсками ДВО.

В 2005-2008 годах являлся начальником штаба - первым заместителем командующего войсками ДВО.

С 2008 года по 2010 год - командующий войсками ДВО.

10 декабря 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева Олег Салюков был назначен на пост заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

2 мая 2014 года указом президента РФ Владимира Путина Салюков был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ (6 мая 2014 года ему вручили штандарт главнокомандующего).

22 февраля 2019 года Салюкову присвоили воинское звание "генерал армии".

В 2014-2022 годах он командовал парадами Победы на Красной площади в Москве.

Олег Салюков также является начальником Московского территориального гарнизона.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", орденом "За личное мужество", медалями.

Женат, есть сын. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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