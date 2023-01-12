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ТАСС

Великобритания впервые подтвердила намерение поставить танки на Украину

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: EPA-EFE/ UK PARLIAMENT/ JESSICA TAYLOR HANDOUT

Financial Times сообщает, что премьер-министр страны Риши Сунак дал указание министру обороны Бену Уоллесу "работать с партнерами", чтобы продвигаться "быстрее вперед в поддержке Украины, включая поставку танков"

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует поставить танки на Украину. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на представителя британского премьер-министра Риши Сунака.

По его словам, глава правительства дал указание министру обороны Бену Уоллесу в предстоящие недели "работать с партнерами", чтобы продвигаться "быстрее вперед в поддержке Украины, включая поставку танков". "Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем военной технологии следующего поколения", которая позволит одержать верх в конфликте, сказал представитель Даунинг-стрит. "Ясно, что боевые танки могут предоставить существенно новые возможности украинцам", - добавил он.

9 января британские СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2. Министерство обороны королевства тогда не стало ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

При этом отставной вице-маршал авиации Великобритании (звание соответствует армейскому генерал-майору) Шон Белл в интервью Sky News высказал мнение, что Challenger 2 могут не принести пользу Украине, если будут переданы ВСУ, так как сложны в освоении.

6 января США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. 

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
Bradley
Challenger 2
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