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ТАСС

В ФРГ заявили, что пока не собираются менять позицию по поставкам танков Leopard 2 Украине

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Leopard 2A4
Leopard 2A4.
Источник изображения: Gregor Mayer/dpa/Global Look Press

Представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт напомнил о позиции Североатлантического блока, что "прямого конфликта между НАТО и Россией нужно избежать"

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Германия продолжает придерживаться прежней позиции по поставкам Украине танков Leopard 2, которая сводится к тому, что Берлин не собирается предпринимать односторонних шагов в этом вопросе и что НАТО не должна стать стороной боевых действий.

"Не могу вам сообщить новой информации", - сказал в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сославшись на свои прежние заявления.

Отвечая на вопрос, может ли ФРГ поменять свою нынешнюю позицию до встречи на американской базе Рамштайн 20 января, Хебештрайт сказал: "В настоящий момент я считаю это не очень вероятным".

Он напомнил о позиции Североатлантического блока, что "прямого конфликта между НАТО и Россией нужно избежать". Это один из трех пунктов "наряду с поддержкой Украины и необходимостью тесного сотрудничества на международном уровне", сказал Хебештрайт.

Киев уже давно требует от Берлина Leopard 2, но германские власти отказывают в таких поставках. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца со стороны оппозиции по этому вопросу стало сильнее. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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