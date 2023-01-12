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ТАСС

Зеленский призвал западных партнеров не жалеть танков для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Carolyn Kaster

Киев ждет от партнеров новых совместных решений, отметил президент Украины

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что страны Запада не должны жалеть танков для передачи Украине, Киев ждет от партнеров новых совместных решений. Заявление украинского президента прозвучало на пресс-конференции во Львове, где его польский коллега Анджей Дуда сообщил о планах передать Украине роту танков немецкого производства Leopard в рамках поддержки международной коалиции.

"Мы ожидаем общего решения, одно государство [танками] Leopard нам не может помочь", - приводит агентство РБК-Украина слова Зеленского.

Он отметил, что "есть очень позитивные сигналы и позитивные решения" по вопросу предоставления Киеву танков.

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей немецкие боевые танки Leopard 2. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. Несмотря на опросы, согласно которым большинство граждан Германии против поставок танков Украине, Зеленский отмечал, что не видит причин для Запада не поставлять Киеву танки, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Шольц может продолжать "игру", если "хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
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