Кулеба обсудил с генсеком НАТО значение поставок Украине западных танков

Глава МИД Украины сообщил, что также обсудил с Йенсом Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул значение поставок Киеву танков, произведенных в странах Запада.

"Во время нашего разговора я поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины в 2022 году и призвал сохранить ее. <...> Я проинформировал генерального секретаря НАТО об обстановке на передовой и подчеркнул важность обеспечения Украины танками западного образца", - написал он на странице в Twitter.

Кулеба также сообщил, что обсудил со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года.

В среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках поддержки международной коалиции.

Ранее Кулеба заявил в интервью германскому порталу Tagesschau о том, что правительство ФРГ в будущем примет решение о предоставлении Киеву танков Leopard 2. Глава украинского МИД также призвал Берлин разрешить другим европейским странам поставки Киеву боевых машин данного типа. Позднее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил журналистам, что Германия пока не получала запросов от других стран на реэкспорт имеющихся в их распоряжении немецких танков Leopard 2.