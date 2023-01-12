Лётчики ВСУ пожаловались на осложнившие полеты украинской авиации российские ракеты класса «воздух-воздух»

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Ракета российского производства класса «воздух-воздух» Р-37 представляет большую опасность для полетов украинской военной авиации и значительно осложняет любые воздушные маневры. Об этом сообщает американский журнал The Drive, ссылаясь на мнение пилотов Воздушных сил ВСУ.

По утверждению украинских пилотов, российская ракета «очень опасна», так как обладает нестандартными характеристиками. В частности, ракета Р-37М может сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров.

Ракеты данного типа запускаются с бортов истребителей, не выходящих из воздушного пространства России. Это значительно облегчает работу Воздушно-космических сил России, поскольку наши летчики не подвергают себя риску быть сбитыми украинскими средствами противовоздушной обороны. В то же время, украинские самолеты превращаются в легкодоступные для российских истребителей цели.

Как пишет издание The Drive, из-за активного использования российской авиацией таких ракет, возможности украинских воздушных сил были значительно ограничены. Ведь летчикам приходится маневрировать, а в этом случае они фактически лишаются возможности нанесения авиационного удара. Если летчик не узнает о запуске ракеты, он практически со стопроцентной вероятностью будет сбит, рассказывают военнослужащие украинской авиации.

Напомним, что ракета Р-37 была разработана еще в советский период и до сих пор находится на вооружении ВКС России. Эксперты называют ее одной из самых дальнодействующих управляемых ракет класса «воздух – воздух» в мире. Ее применяют с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, которые находятся на вооружении Воздушно-космических сил России.