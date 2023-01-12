Войти
РИА Новости

В Минобороны прокомментировали повышение уровня руководства спецоперацией

471
0
0
Военнослужащий
Военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Минобороны: повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба задач

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Уровень командования в рамках специальной военной операции на Украине повышен в том числе из-за расширения масштаба решаемых задач и необходимости более тесного взаимодействия видов и родов войск, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Новым командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации на Украине министром обороны был назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - сказали в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Похожие новости
22.02.2022
Путин проверил эффективность сил стратегического сдерживания России
21.02.2022
Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из США проблемы безопасности
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
18.12.2017
Стратегический аргумент России
27.09.2017
А потом этими же руками войну планируют
10.05.2016
Российский «Заслон» для Сирии
06.02.2015
США ввели санкции против трех предприятий оборонки и «Героев России»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 15:43
  • 41568
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 10:41
  • 2
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря