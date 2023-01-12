В Минобороны прокомментировали повышение уровня руководства спецоперацией

Минобороны: повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба задач

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Уровень командования в рамках специальной военной операции на Украине повышен в том числе из-за расширения масштаба решаемых задач и необходимости более тесного взаимодействия видов и родов войск, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Новым командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации на Украине министром обороны был назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - сказали в ведомстве.