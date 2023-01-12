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ТАСС

Итальянский Сенат поддержал отправку оружия Киеву до конца 2023 года

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

За проголосовали 125 парламентариев, против - 28; 2 сенатора воздержались

РИМ, 11 января. /ТАСС/. Верхняя палата итальянского парламента (Сенат) в среду поддержала принятый ранее правительством декрет об отправке вооружений Киеву в 2023 году. Как сообщает агентство ANSA, за проголосовали 125 сенаторов, против - 28; 2 сенатора воздержались.

Позднее голосование по декрету состоится в Палате депутатов, после которого он будет окончательно утвержден. Как отмечают наблюдатели, это формальная процедура. Против продления военной помощи в Сенате голосовали, в частности, представители партии "Движение "5 звезд", которая находится сейчас в оппозиции. Ее лидер, экс-премьер Италии Джузеппе Конте неоднократно подчеркивал необходимость активизировать дипломатические усилия по урегулированию на Украине.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год.

Однако принятие шестого пакета, которое ожидалось еще в декабре, откладывается. Документ может быть одобрен не ранее февраля. В местных СМИ писали о том, что США настаивают, чтобы Италия направила на Украину зенитный ракетный комплекс SAMP-T. Но в распоряжении Рима имеются пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками. Военные эксперты говорят, что передача даже одного комплекса ведет к появлению бреши в национальной обороне и этого лучше избежать.

По разным подсчетам, официально не подтвержденным, Италия отправила киевскому режиму оружие на сумму от €400 млн до €1 млрд. 

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