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ТАСС

NASA скорректирует график полетов из-за инцидента с "Союзом МС-22"

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Глава американской программы МКС Джоэл Монталбано
Глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.
Источник изображения: NASA/ Kim Shiflett

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано отметил, что несмотря на изменения в расписании запуск миссии Crew-6 по-прежнему планируют провести в феврале

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) скорректирует планы полетов на Международную космическую станцию (МКС) с учетом инцидента с российским кораблем "Союз МС-22" и его последствий. Об этом заявил в среду на телефонной пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"В ближайшие недели NASA в сотрудничестве с российскими партнерами будет планировать график полетов на несколько следующих месяцев", - сказал он.

"Запуск миссии Crew-6 (со следующей командой американских астронавтов для работы на МКС - прим. ТАСС) по-прежнему планируется на февраль", - добавил при этом Монталбано.

Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22" произошла 15 декабря 2022 года. Для анализа внештатной ситуации оперативно создали комиссию. Она пришла к решению о необходимости возвращения "Союза МС-22" на Землю без команды. Экипаж прибудет на корабле "Союз МС-23". Он отправится к МКС 20 февраля без команды. Изначально запуск "Союза МС-23" планировался на 16 марта 2023 года с экипажем 69-й длительной экспедиции - космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорал О’Хара. 

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США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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