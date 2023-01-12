Лёгкие танки ММТ-40 украинской разработки впервые представлены на военном параде в Мьянме

Источник изображения: topwar.ru

Несколько дней назад состоялся военный парад, приуроченный ко Дню независимости Мьянмы. В ходе его проведения был впервые представлен лёгкий танк ММТ-40, прошедший в группе из трёх однотипных машин.

В качестве базы используется МТ-ЛБМШ – БМП украинского производства, созданное на основе советского бронетранспортёра МТ-ЛБ и унифицированное с платформой 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». При этом на ММТ-40 установлен боевой модуль китайского происхождения, вооружение которого представлено 105-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом, а также 12,7-мм пулемётом (аналогичный БМ устанавливается на колёсные противотанковые системы КНР PTL-02 6x6).

Источник изображения: topwar.ru

Неизвестно, сколько всего было выпущено ММТ-40. Возможно, что поставки ограничились тремя единицами, показанными на параде. Изначально, то есть с 2014 года, проект по созданию данных машин разрабатывался совместно с украинской оборонкой. Однако в 2021 году ко власти в Мьянме пришло правительство, ориентированное на военное сотрудничество с Россией и КНР.

В этих условиях, а также с учётом конфликта с незалежной, допустимо дальнейшее производство ММТ-40 в кооперации с ВПК РФ, тем более, что пакет технической документации по лёгкому танку был передан киевским режимом Мьянме ещё в 2019 году.