Войти
Военное обозрение

Лёгкие танки ММТ-40 украинской разработки впервые представлены на военном параде в Мьянме

502
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Несколько дней назад состоялся военный парад, приуроченный ко Дню независимости Мьянмы. В ходе его проведения был впервые представлен лёгкий танк ММТ-40, прошедший в группе из трёх однотипных машин.

В качестве базы используется МТ-ЛБМШ – БМП украинского производства, созданное на основе советского бронетранспортёра МТ-ЛБ и унифицированное с платформой 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». При этом на ММТ-40 установлен боевой модуль китайского происхождения, вооружение которого представлено 105-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом, а также 12,7-мм пулемётом (аналогичный БМ устанавливается на колёсные противотанковые системы КНР PTL-02 6x6).

Источник изображения: topwar.ru

Неизвестно, сколько всего было выпущено ММТ-40. Возможно, что поставки ограничились тремя единицами, показанными на параде. Изначально, то есть с 2014 года, проект по созданию данных машин разрабатывался совместно с украинской оборонкой. Однако в 2021 году ко власти в Мьянме пришло правительство, ориентированное на военное сотрудничество с Россией и КНР.

В этих условиях, а также с учётом конфликта с незалежной, допустимо дальнейшее производство ММТ-40 в кооперации с ВПК РФ, тем более, что пакет технической документации по лёгкому танку был передан киевским режимом Мьянме ещё в 2019 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мьянма
Россия
Продукция
Гвоздика
МТ-ЛБ
Компании
ВПК РФ
Похожие новости
01.04.2019
Мьянманский легкий танк
21.01.2019
Бог войны по-прежнему в фаворе
14.03.2016
Звездный танк или патриотическое недоразумение?
10.03.2016
Форпост с вопросами
22.04.2015
Все на экспорт
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.01 15:43
  • 41568
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 10:41
  • 2
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря