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ТАСС

Киев призвал ФРГ разрешить другим странам поставки танков Leopard 2 для ВСУ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эти танки остались последними из не направленных на Украину вооружений

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Киев призывает правительство ФРГ разрешить европейским странам поставить Вооруженным силам Украины танки Leopard 2 германского производства. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу Tagesschau.

"Мы полагаемся на Берлин, потому что Германия - одна из немногих стран, которые действительно способны обеспечить поставки [танков]. И после всех дискуссий о поставках германского вооружения основные боевые танки остались последними [из не направленных на Украину вооружений]. По всем остальным вопросам есть движение и прогресс. Если вы как правительство не можете сами принять это последнее важное решение, то хотя бы дайте зеленый свет странам, у которых есть ваши танки и которые готовы предоставить нам эти танки. Но для этого им нужно ваше разрешение", - отметил Кулеба.

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей танки Leopard 2, однако канцлер Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. Он указывал, что до сих пор ни одна страна не поставила Киеву танки западного производства. Правительство ФРГ оставляет за собой право требовать одобрения для конечного применения всех вооружений германского производства. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
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