«Роскосмос» принял решение сразу о двух беспилотных полетах космических кораблей «Союз»

Беспрецедентное решение о беспилотных полетах и для «Союза МС-22» «Циолковский», и для «Союза МС-23» вызвано попыткой ведомства компенсировать попадание микрометеорита в первый из этих кораблей.

«Роскосмос» провел заседание комиссии по ситуации с кораблем «Союз МС-22». Сразу после этого произошло нетипичное для отечественного космического ведомства событие: его глава Юрий Борисов выступил с видеозаявлением, в котором озвучил итоги совещания.

Во-первых, оказалось, что повреждение радиатора охлаждения «Союза МС-22», пристыкованного сейчас к МКС, вызвано микрометеороидом (это установили с помощью подвижной камеры американского сегмента). Версия о возможном производственном браке радиатора не подтвердилась. Во-вторых, комиссия приняла решение о беспилотном возвращении на Землю корабля «Союз МС-22». Насколько успешным оно будет, заранее сказать сложно: в отсутствие работающего радиатора охлаждения температура на борту может серьезно отклониться от штатных значений, что затруднит функционирование электроники.

Кроме того, комиссия решила, что следующий российский корабль к МКС, «Союз МС-22», полетит туда также в беспилотном режиме. Ранее аналогичный полет, без экипажа на борту, предпринял «Союз МС-14». Он проходил в «грузовозвращательной» версии, при которой часть оборудования для работы экипажа с корабля сняли. Теперь беспилотно полетит обычный, пилотируемый «Союз». Причем не 13 марта, как планировали ранее, а 20 февраля. Сроки перенесли из-за необходимости иметь на борту космической станции что-то вроде «спасательной шлюпки», на роль которой часто рассматривают пристыкованный пилотируемый корабль. Считается, что в случае непредвиденных неисправностей на борту МКС он сможет эвакуировать оттуда космонавтов.

Сейчас к МКС пристыкованы два корабля — многоразовый Endurance от SpaceX, который уже летал к станции в 2021 году, и одноразовый «Союз МС-22». На первом — четыре места (хотя изначально SpaceX запланировала их семь, затем NASA захотело урезать эту возможность до четырех), на втором — три. То есть до 20 февраля 2023 года возможности полностью эвакуировать экипаж со станции на практике нет. В свете этого очевидно, что решение NASA о снижении возможностей космических кораблей SpaceX по перевозке людей было не совсем дальновидным.

Пока единственное средство, способное снять людей с МКС — Endurance от SpaceX. Но из-за известного решения NASA, теперь на нем недостаточно мест для того, чтобы вывезти оттуда сразу весь экипаж станции / ©Wikimedia Commons

Юрий Борисов в своем видеозаявлении отметил, что комиссия «Роскосмоса» рассматривала и сценарий, когда «Союз МС-23» полетел бы к МКС с одним космонавтом на борту. Но этот вариант отвергли. Поскольку в таком режиме корабль никогда не летал, нужно было бы его для этого переделывать и снова сертифицировать. Тогда ранее марта на МКС он бы не попал.

Чтобы не множить риски, предпочли беспилотный вариант полета «Союза» к станции. Стоит отметить, что при выборе полета с одним космонавтом на борту возможности эвакуировать весь экипаж МКС не было бы и после прилета туда «Союза МС-23». Следовательно, принятое комиссией решение выглядит во многом безальтернативным.