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Военное обозрение

Раскрыты улучшения модернизированного для Украины танка Т-72ЕА

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Источник изображения: topwar.ru

Западные «партнёры» киевского режима, пытаясь компенсировать существенные потери ВСУ в боевой технике, достают с баз хранения утратившие боеспособность советские машины и пытаются создать на их основе новые образцы, адаптированные к условиям современного боя. К таковым относится и «реинкарнация» танка Т-72, получившая обозначение Т-72ЕА.

Работы по модернизации данного ОБТ проводятся чешской оборонкой на средства, выделенные США и Нидерландами. Танки Т-72М и Т-72М1, состоявшие на вооружении союзных СССР Польши и Чехословакии, поступают из мобилизационных запасов ряда восточноевропейских стран. Как раскрывается в издании CZDefence, в процессе их восстановления и усовершенствования машины получают улучшения: комплексы пассивной динамической защиты, новую систему связи (от чешской компании MESIT), улучшенную эргономику управления машиной (новая цифровая приборная панель), в ряде случаев – более сложное оборудование для ночного видения (защита глаз от лазеров, тепловизор с оптическими элементами, обеспечивающими десятикратное увеличение), мощность двигателя возрастает с 780 до 840 л.с. [видимо, за счёт замены силовой установки В-46 на В-84].

Источник изображения: topwar.ru

Судя по фотографиям, главный калибр – 125-мм пушка 2А46 – остаётся прежним

Как отмечается, до конца прошлого года ВСУ было передано 20 из 90 заказанных Т-72ЕА.

Каждые четыре дня одна единица достраивается до уровня Т-72ЕА. Чешские модернизированные танки и другие системы помогают и будут помогать Украине в её борьбе против России

- говорится в издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Чехия
Продукция
2А46
Т-72
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